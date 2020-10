Weniger Fische im Alpenrhein: Internationale Regierungskommission will handeln

(wap) Das am Montag von der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) in einer Mitteilung veröffentlichte ökologische Monitoring wird alle sechs Jahre durchgeführt. Der IRKA gehören Vertreter der Kantone Graubünden und St.Gallen, des Fürstentums Liechtenstein sowie des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg an. Gemäss Mitteilung betrifft die jüngste Abnahme der Fischdichte fast alle Arten, die im Alpenrhein vorkommen.

Nur der Strömer komme mit den sehr eingeschränkten Lebensbedingungen im Rhein oberhalb des Bodensees und dessen grösseren Zuflüssen gut zu recht und habe seine Dominanz weiter erhöhen können. Die IRKA-Mitgliederder seien sich einig, dass bei Renaturierungsprojekten nun Handlungsbedarf bestehe. Verschiedene Projekte seien in allen IRKA-Ländern in Vorbereitung.