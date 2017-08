Junge Erwerbstätige mit höherem Lohn zahlen ebenfalls mehr ein, erhalten aber marginal höhere Renten. Jene mit einem Bruttolohn von 84 600 Franken müssen nach der Pensionierung sogar Rentenkürzungen von bis zu 478 Franken pro Jahr in Kauf nehmen.

Kurz: Zwischen den Jahrgängen 1973 und 1974 tut sich eine Lücke bis zu 1300 Franken Rentenunterschied auf. Wobei es Personen an der Schnittstelle zur Übergangsgeneration am härtesten trifft. Denn je jünger die Beitragszahler sind, desto mehr können sie sparen, desto besser ist ihre Rente. Die Kehrseite davon: Sie zahlen viel mehr ein.

Stopp der Umverteilung

Wieso also hat das Parlament die Besitzstandsgarantie verabschiedet? Böse Zungen behaupten, der Grund sei nicht weit zu suchen: Kaum ein Parlamentarier ist jünger als 44. Die meisten gehören der Übergangsgeneration an und profitieren also von der Reform. Allerdings hatte die Besitzstandsgarantie ursprünglich eine Logik: Mit der Absicht, die Pensionskassen zu sanieren, geht eine Rentenkürzung einher: Der Mindestumwandlungssatz, der die Höhe der Rente bestimmt, wird gesenkt.

Der Handlungsbedarf ist unbestritten. Da die Menschen immer älter werden, reicht das angesparte Geld aus der zweiten Säule meist nicht für den ganzen Lebensabend aus. Auch die Finanzmärkte können die Lücken mit den sinkenden Renditen nicht mehr füllen. Um die Umverteilung von jährlich rund 1,3 Milliarden Franken von jung zu alt zu stoppen, muss der Umwandlungssatz gesenkt werden. Das führt zu Rentenkürzungen.

Da Bundesrat Alain Berset versprach, das Rentenniveau zu halten, schlug er eine Kompensation vor. Erwerbstätige sollen mehr Alterskapital ansparen können, um die Ausfälle auszugleichen. Dazu hätte jeder Erwerbstätige mehr Lohnbeiträge an die Pensionskasse abgeben sollen, zudem wäre es neu auch tiefen Einkommen möglich gewesen, eine anständige zweite Säule aufzubauen. Die Logik: Ein höheres Alterskapital garantiert auch bei tieferem Umwandlungssatz eine anständige Rente.

Die Zeit und das Sparen

Nur: Personen, die kurz vor der Rente stehen, bleibt zu wenig Zeit, um ihr Altersguthaben ausreichend zu vergrössern. Darum schlug Berset die Besitzstandgarantie vor, dass diese zwanzig Jahre dauern soll, besiegelte das Parlament erst am Ende der Beratung. Denn zu Beginn schlug der Ständerat als Kompensation für die tiefere Pensionskassenrente einen AHV-Zuschlag von 70 Franken pro Monat vor. Bersets Vorschlag wurde in abgeschwächter Form trotzdem übernommen. Zwar können so kleine Einkommen neuerdings mehr sparen, was sich positiv auf die Rente auswirkt. Doch durch die Besitzstandswahrung profitiert die Übergangsgeneration doppelt.