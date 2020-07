Weiterhin ein Auf und Ab: BAG meldet 117 neue Ansteckungen mit Coronavirus

(sku) Die Zahl der Neuansteckungen bleibt instabil: Nachdem am Dienstag 108 neue Fälle und am Mittwoch deren 141 gemeldet wurden, zählt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) heute Donnerstag 117 neue Ansteckungen. Anfangs Woche lag diese Zahl noch bei 43. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit insgesamt 34'000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Ebenfalls hinzu kam ein neuer Todesfall. Damit steigt die Anzahl Verstorbener in der Schweiz und in Liechtenstein auf 1694. In den vergangenen 24 Stunden wurden zudem 6 Personen neu hospitalisiert.



Derzeit befinden sich laut dem täglichen Situationsbericht des BAG 2832 Personen in Quarantäne und 814 Personen in Isolation.