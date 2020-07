Weiterhin dreistellig: Das BAG meldet 141 neue Ansteckungen mit dem Virus

(mg) Wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch schreibt, gibt es damit in der Schweiz und Liechtenstein 33'883 laborbestätigte Erkrankungen mit dem Coronavirus. Seit Ausbruch der Pandemie sind 1693 Personen an den Folgen einer Covid19-Erkrankung verstorben. In den vergangenen 24 Stunden wurden dem BAG 2 neue Todesfälle gemeldet, am Vortag waren es drei. Auch wurden der Bundesbehörde 12 neue Hospitalisierungen gemeldet.

In den letzten sieben Tagen wurden 36'764 Coronatests durchgeführt, 2,2 Prozent fielen positiv aus. Aktuell befinden sich gemäss den BAG-Informationen 767 Erkrankte in Isolation und 2962 Kontaktpersonen in Quarantäne.