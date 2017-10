Eigentlich wäre es ganz einfach: Passiert ein Unfall auf der Autobahn, sollen die Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge an den rechten und linken Fahrbahnrand fahren, damit in der Mitte Platz für Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen bleibt. So geht die sogenannte Rettungsgasse.

In Nachbarländern wie Deutschland oder Österreich können die Rettungskräfte meist damit rechnen, dass die Autofahrer diese Gasse bilden. Dort sind es oft auch staatliche Behörden, die dieses Verhalten fördern und fordern.