Wegen Versand rezeptfreier Medikamente und elektronischer Rezeptierung: Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau erhebt Anklage gegen CEO der Zur Rose-Gruppe

(pd/nat) Die Thurgauer Staatsanwaltschaft klagt den CEO der Zur Rose-Gruppe Walter Oberhänsli an. Die Anklage stützt sich auf eine Strafanzeige von Pharmasuisse und betrifft zwei verschiedene Sachverhalte: den Versand von rezeptfreien Medikamenten und Entschädigungen für elektronisch rezeptierende Ärzte zwischen 2010 und 2015. Dies teilt das Unternehmen in einem Communiqué am Sonntag mit.

In beiden Fällen hat Pharmasuisse Recht bekommen: Im Zusammenhang mit dem Versand rezeptfreier Medikamente entschied das Bundesgericht, dass dieser von Zur Rose praktizierte Versandhandel gemäss dem Gesetz verboten ist. Auch untersagte das Bundesgericht dem Unternehmen, Ärzte für die elektronische Erfassung von Rezeptdaten zu entschädigen.

Staatsanwaltschaft wollte Verfahren zu Akten legen

Die Thurgauer Versandapotheke Zur Rose hatte anschliessend beide Geschäftsmodelle aufgegeben, weshalb die Staatsanwaltschaft die Strafanzeige gegen Walter Oberhänsli zu den Akten legen wollte. Dagegen wehrte sich Pharmasuisse nun erfolgreich.

Der Verwaltungsrat weist die Anschuldigungen gegen den CEO zurück und hat angekündigt, Walter Oberhänsli in der Abwehr der gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu unterstützen und seine Integrität zu schützen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.