Wegen Platznot: Hier hier landen die Swiss-Flieger aus Kloten in Dübendorf

(dpa) Tausende Flugzeuge weltweit bleiben wegen der abgesagten Flüge aufgrund der Corona-Pandemie am Boden, an den Flughäfen dürfte der Parkplatz bald knapp werden. Swiss und Edelweiss weichen deshalb jetzt mit ihren Maschinen auf den Militärflugplatz Dübendorf aus.

Bis zu 24 Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge werden in den nächsten Tagen nach Dübendorf geflogen und dort bis auf weiteres geparkt, teilte die Swiss am Mittwoch mit. Die Langstreckenflotte bleibe vorerst am Flughafen Zürich. Das Unternehmen prüfe aber weitere Flugzeugverlegungen auch an andere Standorte. Swiss hat insgesamt rund 90 Maschinen für Kurz-, Mittel- und Langstrecken.

