Wegen eines Schlupflochs: Wenn Private mit Schutzmasken Millionen-Umsätze machen

Weil die Behörden die Nachfrage nach Schutzmasken nicht annähernd decken konnten, sind in den vergangenen Monaten vermehrt private Anbieter in die Lücke gesprungen. Wie seriös die Angebote sind, lässt sich oft nur schwer beurteilen. Doch in der Not kauften auch Pflegeheime und Apotheken zusammen, was sie kriegen konnten.

Einer, der in den Handel mit Masken eingestiegen ist, ist der Jungunternehmer Alexander Curiger – reich geworden mit dem Verkauf von Spirituosen. Mit seiner neuen Firma Curius vertreibt der 32-Jährige seit März Hygienemasken Typ II über seine Website drinks.ch. Ursprünglich stammen diese aus einer Fabrik in der chinesischen Stadt Huizhou. Die Masken kosten rund einen Franken. Die erste Ladung von 2,6 Millionen Masken war innert Kürze ausverkauft. Heute Montag wird die nächste Lieferung erwartet. Künftig will Curiger bis zu sieben Millionen Masken pro Woche importieren.

Bei den Behörden angemeldet sind seine Masken aber nicht. Dies, obwohl Hygienemasken normalerweise als Medizinprodukte gelten und unter das Heilmittelgesetz fallen. Zumal Curius auf der Firmenwebsite explizit den medizinischen Schutz der Hygienemasken bewirbt. Geeignet seien diese für den privaten oder professionellen Gebrauch. Auf Nachfrage bestätigt Curiger, dass die Masken auch an Gemeinden und ins Gesundheitswesen verkauft werden.

Diese Unterschiede gibt es bei den Schutzmasken: