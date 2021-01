Wachsender Einfluss: Bundesräte ärgern sich über Auftritte der Covid-Taskforce

Unterschwellig mag mitgeschwungen haben, dass am Tag darauf eine Bundesratssitzung stattfand. Und gewisse Bundesräte bekunden zunehmend Mühe mit den Auftritten der Taskforce. Diese finden seit einiger Zeit nicht mehr nach, sondern vor Sitzungen der Regierung statt. Die Taskforce will damit verhindern, dass sie Bundesratsentscheide kommentieren muss.

Als die Bundeskanzlei am Dienstag ihren Point de Presse auf Fachebene durchführte, fehlte ein Gast: Martin Ackermann, 50, Professor für Mikrobiologie an der ETH Zürich, seit August neuer Leiter der Covid-19-Taskforce.

Auch Simonetta Sommaruga (SP) hat die Rolle der Taskforce thematisiert. «Berät die Taskforce den Bundesrat? Informiert sie die Öffentlichkeit? Schlägt sie Massnahmen vor?», fragte sie im «Sonntags-Blick». Für sie braucht es eine Klärung. Sie misst dem Wissenschaftsgremium aber eine hohe Bedeutung zu. Deshalb lud sie Mitglieder der Taskforce vor Bundesratssitzungen schon zum Austausch ein, wie andere Experten auch.

Wie fragil das Verhältnis zwischen Taskforce und Bundesrat ist, zeigte sich Mitte Dezember. In einer Vollversammlung entschied sich die Taskforce, in einem Brief an den Gesamtbundesrat einen Lockdown zu fordern. Präsident Ackermann sagte am 15. Dezember vor den Medien ebenfalls, es brauche jetzt einen Lockdown.

Wie Ökonom und Taskforce-Mitglied einen Sturm auslöste

Den Brief erwähnte er nicht. Das tat Ökonom und Taskforce-Mitglied Jan-Egbert Sturm im «Blick» – und löste hinter den Kulissen Empörung aus. Tenor: So darf ein Beratergremium nicht mit einer Regierung umgehen.

Am 15. Dezember trat auch Taskforce-Chef Ackermann ins Fettnäpfchen. Was er tun würde, wäre er Politiker, fragte ein Journalist: