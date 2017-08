Es wäre so einfach, wenn man sagen könnte: Wer Simonetta Sommaruga verstehen will, muss Köniz verstehen. Leider ist es nicht so einfach. Denn das Köniz gibt es nicht. Die ehemalige Kulturbeauftragte Martha Häberli sagt: «Köniz ist so vielfältig wie der Kanton Bern – im Kleinen.»

Es gibt das Zentrum, das so aussieht wie viele Zentren in der Schweiz – eine verkehrsberuhigte Durchgangsstrasse, ein Kreisel, ein Gemeindehaus, zwei Banken, ein Grossverteiler links, ein Grossverteiler rechts. Es gibt das Mini-China-Town, wo sich Verkäufer und Kunden im Laden auf Mandarin unterhalten. Es gibt aber auch Ortschaften wie Herzwil, Liebewil oder Gasel, die so gar nicht ans urbane Leben erinnern. Und es gibt den Spiegel, jenen stadtnahen Ortsteil, der nicht nur dank des herrlichen Ausblicks auf deren Wirkungsstätte schon mehrfach Wohnsitz von Bundesräten war. Rund 4500 Personen leben dort. Eine davon war während Jahren Simonetta Sommaruga.

Von Kanton zu Kanton

War. Ist Köniz also gar nicht ihre «richtige» Gemeinde? So einfach ist die Frage gar nicht zu beantworten. Kein Mitglied des Bundesrats ist in seinem Leben so herumgekommen wie die Justizministerin. Sie ist im aargauischen Freiamt aufgewachsen, hat das Gymnasium im schwyzerischen Immensee besucht, später in Fribourg, Rom und Kalifornien gelebt. Ihre Heimatorte sind Lugano TI und Eggiwil BE. Nach Angaben des Eidgenössischen Justizdepartements fühlt sich Sommaruga im Kanton Bern, wo sie über 20 Jahre ihres Lebens verbracht hat, «sehr zuhause» – und das gilt am meisten für Köniz. Hier hat sie ihre Wahl in den Bundesrat und ihre Ernennung zur Bundespräsidentin offiziell gefeiert. Und hier ist sie gemäss Nachbarn immer noch regelmässig anzutreffen, auch wenn sie ihre Schriften 2016 in die Stadt Bern verlegt hat.