Von lustig bis makaber: Der Adventskalender der Schweizer Trickfilmer - lassen Sie sich überraschen

Ohne Covid-19 ist er deshalb, weil die beiden Trickfilmer mit der Coronamüdigkeit der Schweizer gerechnet haben und glauben, dass die, die sich das anschauen, froh sind um ein bisschen corona-freie Zerstreuung. Olivier Samter und Justine Klaiber wollen die von der Pandemie geplagten Schweizer aus der manchmal doch sehr fordernden Realität entführen und mit etwas Kurzweiligem, Lustigem erfreuen. Etwas, das die gewohnten Disney-Vorstellungen durchbricht und zeigt, was Trickfilm noch so alles kann.

So viele Aargauer, das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, wie klein die Trickfilmszene in der Schweiz ist. Jedes Jahr machen in Luzern rund 25 Leute ihren Abschluss, insgesamt sind es also gerade mal ein paar Hundert Trickfilmer schweizweit und einige leben auch noch im Ausland. Trotzdem war es für Olivier Samter und Justine Klaiber kein Problem, Teilnehmer für das Projekt zu finden, das unentgeltlich ist. «Ganz viele wollten mitmachen», so Samter.

Ein Adventskalender für Neugierige

Die einzige Vorgabe war, die Animationen weihnachtlich-winterlich zu gestalten, das wurde aber teilweise sehr frei interpretiert. Ganz im Sinne der Macher, die gerne dazu einladen, mit diesem Adventskalender Neuland zu betreten und auch Filmemacher für sich zu entdecken.

Und so ist der Animadvent-Calendar auch eine Würdigung der Trickfilmszene. Und gedacht für alle jene, die die Vorweihnachtszeit bewusst feiern und diese ganz besondere Stimmung in den Wochen vor Weihnachten - und natürlich Adventskalender im Allgemeinen - lieben.