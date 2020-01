Von der Strasse an die Urne – sollen Jugendliche ab 16 schweizweit abstimmen dürfen?

Sie gehen auf die Strasse, fordern die Politiker lautstark zu mehr Klimaschutz auf – um an der Urne mitzubestimmen, sind viele von ihnen aber zu jung. Die von Jugendlichen initiierten Klimastreiks geben der Debatte über das Stimmrechtsalter neuen Schwung. Schliesslich wird offensichtlich, wie politisch engagiert ein Teil der Jugend ist. Am 9. Februar entscheidet der Kanton Neuenburg über eine Initiative, die Jugendlichen ab 16 das Stimm- und Wahlrecht geben will. Eine Einschränkung ist vorgesehen: 16- und 17-Jährige dürfen nur abstimmen, wenn sie sich in ein Stimmregister eintragen lassen. Unterstützt wird die Initiative von SP, Grünen und GLP.

Neuenburg könnte damit der zweite Kanton werden, der das Stimmrechtsalter von 18 auf 16 Jahre senkt. In Glarus hat sich die Landsgemeinde bereits 2007 dafür ausgesprochen. Das ist allerdings eine grosse Ausnahme: Ausser in Glarus sind Vorstösse dazu auf kantonaler und nationaler Ebene überall gescheitert – und zwar zum Teil krachend. In Basel-Landschaft etwa schickte das Stimmvolk vor zwei Jahren eine Initiative mit über 84 Prozent Nein-Stimmen bachab. Trotzdem sind erneut mehrere Vorstösse hängig, auf nationaler Ebene von Sibel Arslan (Grüne/Basel), aber auch in mehreren Kantonen, etwa in Luzern, Basel-Stadt und Uri.