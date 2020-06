Viel Arbeit für Korruptionsjäger: Bundesbeamte melden so viele Missstände wie nie zuvor

Sie weisen auf Machtmissbrauch hin, enthüllen Unregelmässigkeiten bei Beschaffungen oder berichten vom laschen Umgang mit Steuergeld: Whistleblower – so nennt man Personen, die Fehlverhalten in einer Organisation aufdecken und melden. Beim Bund beschäftigt sich eigens eine Whistleblower-Meldestelle, angesiedelt bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK), mit krummen Touren. Die Korruptionsjäger haben viel zu tun: Im vergangenen Jahr sind bei der Meldestelle so viele Hinweise eingegangen wie nie zuvor. 187 Whistleblower-Fälle haben die Finanzkontrolleure behandelt, das zeigen neue Zahlen. Im Jahr 2018 waren es 164 Hinweise. In den vergangenen fünf Jahren stieg deren Zahl stetig – 2015 gab es erst 61 Hinweise.

Im Jahr 2019 gingen 82 Meldungen von Bundesangestellten ein, das Gros (105 Meldungen) kam jedoch von Aussenstehenden wie Lieferanten, Auftragnehmern oder Subventionsbezügern. 148 Meldungen erfolgten anonym, das sind fast 80 Prozent der Fälle. Mit 106 Whistleblowern kommunizierte die EFK über ihr verschlüsseltes System, auch das ist ein Rekordwert.