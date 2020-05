Verwirrung vor Corona-Demos – Sind Kundgebungen wirklich absolut verboten? Offener Schlagabtausch zwischen Stadt und Kanton Zürich

Morgen Samstag um 14 Uhr werden sie wieder demonstrieren, die «Corona-Rebellen». Auf einem Flyer, der in einschlägigen Chats kursiert, sind Demonstrationen in Bern, Zürich, Basel, Luzern, Thun, St. Gallen, Aarau, Winterthur und vor dem Hauptzoll in Kreuzlingen angekündigt. Zudem solle «überall, wo es schön ist» so genannte Spaziergänge stattfinden.

Letzte Woche sorgten Kundgebungen unter anderem in Bern und Zürich für Aufsehen. Es waren Einzelpersonen ohne sichtbare Parteizugehörigkeit, die gegen die Einschränkung von Grundrechten im Rahmen des Corona-Regimes und gegen angeblich vorgesehene «Zwangsimpfungen» demonstrierten. Darunter mischten sich einzelne Rechtsextreme. Verschwörungstheorien über das Corona-Virus wurden verbreitet.



Diese Woche haben die Polizeien von Bern und Zürich angekündigt hart durchzugreifen. Das Aufgebot werde an diesem Samstag «deutlich erhöht», heisst es in Bern. Und die Stadtpolizei Zürich entschuldigte sich dafür, dass sie Demonstranten am vergangenen Samstag habe gewähren lassen. Die Einsatzleitung habe die Situation «falsch eingeschätzt» und Fehler begangen. Die Botschaft ist klar: Das wird diesen Samstag nicht noch einmal passieren.

Sind Demonstrationen wirklich absolut Verboten?

Nun kommen aber Zweifel auf, ob die harte Linie der Polizei gegenüber jeglichen Kundgebungen, aus rechtlicher Sicht gerechtfertigt ist. In der Corona-Verordnung des Bundes werden Kundgebungen nicht explizit geregelt. In den Erläuterungen dazu werden Demonstrationen als öffentliche Veranstaltungen beschrieben, die «grundsätzlich verboten» seien.



Ob aber - gerade kleinere - Kundgebungen als Veranstaltung oder als Menschenansammlung, die erst ab 5 Personen verboten sind, gelten ist umstritten. Die Polizei schritt in Zürich und Bern auch bei kleineren Meinungsbekundungen schon ein. Zudem bleibt die Frage, ob Kundgebungen als öffentliche Veranstaltungen bewilligt werden könnten.