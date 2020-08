Vertreter der Bergregionen wehren sich gegen die Begrenzungsinitiative

(wap) 45 Prozent der Angestellten in der Tourismusindustrie stamme aus dem Ausland, schreibt die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Auch in der Alpwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie setze man in den Alpen auf Ausländer. Betroffen seien zudem Baugewerbe, öffentlicher Verkehr und Industrie. Allein im Oberwallis rekrutiere die Industrie derzeit 4000 Fachkräfte im Ausland die in der Schweiz fehlten.

Da ein Ja zur Begrenzungsinitiative das Verhältnis zur EU massiv verschlechtern würde, sei zudem die im Alpenbogen wichtige internationale Zusammenarbeit bedroht. Oder die gegenseitige Anerkennung von geschützten Ursprungsbezeichnungen. Darum empfiehlt die SAB am 27. September die Begrenzungsinitiative abzulehnen.