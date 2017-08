Die Gegner der Vorlage teilen diesen Pessimismus nicht. Die FDP hat einen Plan B skizziert, falls das Volk am 24. September Nein sagt. Das Rentenniveau soll erhalten bleiben, die Kompensation allerdings allein innerhalb der beruflichen Vorsorge erfolgen. «Das Kompensationsmodell soll sich an der unterlegenen Lösung der Einigungskonferenz orientieren», schreibt die FDP. Das heisst im Klartext, dass die Löhne in der zweiten Säule besser versichert werden. Dazu gibt es zwei Stellschrauben. Entweder den Koordinationsabzug senken oder ganz abschaffen. Oder die Altersgutschriften, also die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern an die berufliche Vorsorge, erhöhen.