Eine Stadt, im Protest so vereint wie sonst nur bei Meisterfeiern ihres erfolgreichen Fussballklubs: Als die Post im vergangenen November ankündigte, die Filiale «Basel 1» an bester Innenstadtlage per Ende 2018 schliessen zu wollen, gingen Bürger auf die Strasse, und der kantonale Wirtschaftsminister sprach höchstpersönlich in Bern vor. Zwar wird fast überall, wo Poststellen verschwinden sollen, lautstark protestiert. Nirgends aber war das Unverständnis grösser als in Basel, wo die Hauptpost seit 164 Jahren in einem imposanten Sandsteinbau residiert. Entsprechend erleichtert reagierte der zuständige SP-Regierungsrat Christoph Brutschin, als die Post kürzlich bekannt gab, «Basel 1» im Unterschied zu drei anderen städtischen Poststellen vorerst zu verschonen.

«Es fliesst kein gelbes Blut»

Nun aber warnt die Gewerkschaft Syndicom gegenüber der «Nordwestschweiz» vor einem weiteren, versteckten Service-public-Abbau. Seit die Konzernspitze Anfang 2016 für jede Poststelle Produktivitätsziele eingeführt habe, entschieden sich immer mehr Filialleiter für einen Stellenabbau, sagt Zentralsekretär Roland Lamprecht. «So können sie die Produktivität kurzfristig steigern: Weniger Angestellte sollen die gleiche Leistung bringen.» In Genf seien 15 Postangestellte zu Pensenreduktionen gezwungen worden, in Freiburg und Basel je sechs – vier in der Hauptpost und zwei in der ohnehin dem Tod geweihten Filiale in Kleinhüningen. Der Druck, Angestellte zu Pensenreduktionen anzuhalten, werde von den Regionenleitern an die Poststellenleiter weitergegeben, sagt Lamprecht. «Ihr Interesse ist handfest: Ihr Bonus zum Jahresende hängt direkt davon ab, ob die Filialen in ihren Gebieten ihre Produktivitätsziele erreicht haben.»