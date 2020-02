Verdacht auf Corona-Virus hat sich nicht erhärtet: Mann aus Klinik entlassen

mg. Entwarnung aus dem Tessin: Nach einem Verdachtsfall haben Abklärungen ergeben, dass es sich doch nicht um das Corona-Virus handelt. Am Freitag war ein Mann mit verdächtigen Symptomen in der Klinik Moncucco in Lugano isoliert worden. Der junge Mann war eben aus China zurückgekehrt und hatte sich selber in der Klinik gemeldet, wie die Tessiner Behörden mitteilen.

Die Proben wurden nach Genf in ein Labor geschickt. Dort wurde am frühen Samstagnachmittag auch Entwarnung gegeben und der Mann konnte wieder nach Hause geschickt werden. In der Schweiz ist bisher noch niemand positiv auf die neuartige Krankheit getestet worden.