Unheilige Allianz setzt Nationalbank unter Druck: Gewinne sollen in die AHV fliessen

Der Zürcher SVP-Nationalrat Alfred Heer ist Urheber der Motion. Er nennt die Negativzinsen eine «Strafsteuer, die man den Leuten zurückgeben muss.» Am einfachsten gehe das über die AHV.

Nimmt man den Motionstext genau, dann sollen die Nationalbankgewinne lediglich umgelagert werden. Ein Teil soll statt in die Bundeskasse in die Altersvorsorge fliessen. Doch Heer sagte am Mittwoch in der Debatte klar und deutlich, der Bund solle von der Nationalbank höhere Gewinne einfordern: