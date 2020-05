Unfall mit Buggy auf Autobahn fordert mehrere Verletzte

Kurz vor 10 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Buggy auf der A51 Richtung Flughafen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. In einer Rechtskurve, kurz nach der Einfahrt Kloten-Nord, begann ihr Fahrzeug aus unbekannten Gründen zu schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite liegend in der Ausfahrt Kloten-Süd zum Stehen.