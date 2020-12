Umstrittene Zahl im Abstimmungsbüchlein: Der Bundesrat legt seine Quellen offen – aber zu spät

Vor Urnengängen prallen nicht bloss Argumente aufeinander, sondern auch Zahlen. Sie sollen Unbestechlichkeit vermitteln. Erst recht, wenn sie im Abstimmungsbüchlein stehen. Fünfeinhalbmillionen Mal abgedruckt, schwarz auf weiss, die auflagenstärkste Publikation des Landes. Bei der Kriegsgeschäfte-Initiative, die vor zwei Wochen an der Urne durchgefallen ist, war eine Frage zentral: Wie viele Firmen wären tangiert?

Gemäss der Vorlage hätten Nationalbank, AHV und IV sowie Pensionskassen keine Unternehmen mehr finanzieren dürfen, die mehr als fünf Prozent ihres Jahresumsatzes mit Kriegsmaterial erzielen. Im Abstimmungsbüchlein verwies der Bundesrat zwar darauf, dass es keine genauen Zahlen gebe, wie viele Unternehmen betroffen wären.

Woher stammte die Zahl?

Gleichzeitig warnte er: Die Initiative schade jenen KMU, die als Zulieferer von Rüstungsunternehmen tätig seien. «So zählen zwei der grossen Schweizer Rüstungsunternehmen gemäss eigenen Angaben rund 3000 Zulieferbetriebe, die je nach Jahresumsatz als Kriegsmaterialproduzenten gelten würden», schrieb der Bundesrat.

Rund 3000 Zulieferer? Die Gegner der Initiative untermauerten mit der Zahl ihre Argumente. Der zuständige Bundesrat Guy Parmelin nannte sie schon in der Parlamentsdebatte, die Vertreter des Branchenverbandes Swissmem wiederholten sie auf allen Kanälen. Offen blieb, woher die Grössenordnung stammte. Im Abstimmungsbüchlein fehlte eine Quellenangabe.

Gegner hinterfragen Glaubwürdigkeit

Als ein Tamedia-Journalist vor der Abstimmung beim Staatssekretariat für Wirtschaft Seco nachfragte, biss er auf Granit. Ob die Verwaltung die Grössenordnung verifiziert und plausibilisiert habe, blieb offen. Und selbst die entscheidende Frage wollte das Seco nicht beantworten: Welche Rüstungsfirmen lieferten die Zahl, auf die sich die Regierung abstützt? «Die beiden Firmen verweisen auf das Geschäftsgeheimnis», liess ein Seco-Sprecher in den Tamedia-Zeitungen ausrichten. Der Basler Staatsrechtler Markus Schefer bezeichnete dies ebendort als problematisch. Gemäss Bundesgericht müssten die Zahlen im Abstimmungsbüchlein stimmen, Schätzungen seien als solche zu deklarieren und herzuleiten.

Nun aber, nach geschlagener Schlacht, lüftet der Bundesrat das Geheimnis doch noch: Die Zahl 3000 stammte von den beiden Rüstungskonzernen Rheinmetall Air Defence und GDELS-Mowag. Erhalten habe man die Informationen via Swissmem. Dies schreibt die Regierung zu einem Vorstoss von Grünen-Nationalrat Fabien Fivaz.

Zweifel an Objektivität bleiben

Dazu muss man wissen: Rheinmetall und Mowag gehörten zu den potenziellen Hauptbetroffenen der Initiative. Schweizer Pensionskassen investieren in deren Mutterkonzerne. «Vor diesem Hintergrund sollte man die Glaubwürdigkeit der Zahl von 3000 Betroffenen jetzt erst recht in Frage stellen», sagt SP-Nationalrätin Priska Seiler-Graf. Die mangelnde Transparenz hat für sie einen skandalösen Anstrich. Dass der Bundesrat «blind und prominent auf diese Angabe verwiesen hat», findet Seiler-Graf stossend.

Der Bundesrat beansprucht in seiner Vorstossantwort wiederum für sich Transparenz. So betont er abermals, dass man selbst über keine Angaben zu den Betroffenen verfügt und dies auch immer so deklariert habe. Die Regierung selbst, heisst es weiter, habe die Zahl demnach auch nie verifizieren können.