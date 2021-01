Turnen mit Schutz: Primarschul-Alltag mit Maske im Baselbiet

Nachdem an einer Primarschule in Oberwil eine mutierte Virus-Variante festgestellt worden war, verordnete der Kanton Baselland eine Maskenpflicht für alle Primarschüler ab zehn Jahren. Die betroffene Schule in Oberwil hat nach umfassenden Tests im Umfeld der Infizierten mittlerweile auf Fernunterricht umgestellt.

Zürich zieht nach

Grundsätzlich gilt eine Maskenpflicht für Kinder ab zwölf Jahren. Doch nach dem Baselbiet zieht nun auch der Kanton Zürich nach: Ab Montag gilt neu für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse der Primarstufe auf dem Schulareal, in den Schulgebäuden und im Unterricht eine Maskenpflicht. Davor gab es bereits im Dezember an einzelnen Zürcher Primarschulen eine temporäre Maskenpflicht.