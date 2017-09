Am Mittwoch hatte der US-Präsident Grosses angekündigt: «Es wird eine historische Steuerentlastung für das amerikanische Volk geben», sagte Donald Trump. Seine Steuerreform weckt nicht nur bei den Amerikanern zu Hause Begehrlichkeiten, sondern auch bei ausgewanderten Bürgern, wie jenen in der Schweiz. Sie haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder über die unfaire USBesteuerung beklagt, die für sie anfällt, obwohl sie im Ausland leben. Am Montag überreicht deshalb die

Expat-Organisation «Republicans Overseas» dem Präsidenten persönlich Protestschreiben von Ausland-Amerikanern. Besonders viele Briefe und Unterschriften – rund 100 an der Zahl – kämen aus der Schweiz, sagt Ed Karr, Vorsitzender von «Republicans Overseas Switzerland». «Wir Schweiz-Amerikaner haben uns besonders Gehör verschafft. Wir kämpfen für eine faire Steuerreform, welche die Ausland-

Amerikaner nicht ausschliesst.» Man hoffe, dass die eigene Regierung endlich zu einer Besteuerung wechsle, die aufgrund des Wohnsitzes erhoben werde. Die jetzige Situation sei eine administrative und finanzielle Last für viele Expats hierzulande. «So mancher Mitbürger fühlt sich deshalb gedrängt, den US-Pass abzugeben, um nicht doppelt besteuert zu werden.»