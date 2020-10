Trotz grosser Ankündigungen der Schweiz: Der erste Kriegsverbrecher-Prozess droht zu scheitern

Die Schweiz hat ein Problem. In zwei Wochen steht der ehemalige liberianische Rebellenführer Alieu Kosiah vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Er ist angeklagt wegen Kriegsverbrechen. 14 Liberianer sollen gegen ihn aussagen: sieben als Zeugen und sieben als Privatkläger. Alle wohnen in Liberia. Weil die 7000 Kilometer lange Reise in die Schweiz wegen der Pandemie derzeit kaum möglich ist, sollen sie per Video aus der Hauptstadt Monrovia live in den Gerichtssaal in Bellinzona zugeschaltet werden. Doch wenige Tage vor dem Prozess weiss das Gericht noch immer nicht, ob es diese Übertragung in Monrovia durchführen kann.

Die Schweiz hat keine diplomatische Vertretung in Liberia. Die nächste Botschafterin sitzt tausend Kilometer entfernt in der Elfenbeinküste. Sie hat deshalb ausländische Botschaften in Monrovia darum gebeten, der Schweiz Gastrecht für eine Videoschaltung zu gewähren. Man könnte meinen, das sei ein einfaches Vorhaben. Schliesslich haben viele befreundete Staaten Botschaften in Liberia: Deutschland, Frankreich, Schweden, England, die USA. Doch keines dieser Länder will oder kann der Schweiz helfen.

Also bat das Bundesstrafgericht die UNO um logistische Unterstützung. Doch sogar die UNO sieht sich dazu nicht imstande.