Trotz Corona: Schweizer kaufen mehr Autos – drei Erkenntnisse aus der aktuellen Fahrzeugstatistik

Gemäss einer provisorischen Auswertung des Fahrzeugbestandes 2020 waren am 30. September, dem langjährigen Stichtag, schweizweit insgesamt rund 6'241'100 Strassenmotorfahrzeuge (ohne Motorfahrräder) zum Verkehr zugelassen. Dies sind 80'900 Fahrzeuge oder 1,3% mehr als 2019.

Je ländlicher, desto mehr Autos

Dabei ist zu beobachten, dass in den städtischen Kantonen, gemessen an der Bevölkerung, weniger Fahrzeuge zugelassen sind. Dies ist wohl auf eine besser Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr zurückzuführen. An den Tabellenenden sind Basel Stadt (432 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner) und Appenzell Innerrhoden (908 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner) anzutreffen.