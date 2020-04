Am Samstag ist in Lamperswil (TG) ein 41-jähriger Töfffahrer bei einer Kollision mit einem Auto ums Leben gekommen. Ein 82-jähriger Autofahrer war nicht vortrittsberechtigt in eine Strasse eingebogen. Trotz schneller medizinischer Versorgung, verstarb der Motorradfahrer noch auf der Unfallstelle.