Die Tierschützer harren noch immer vor dem Grundstück aus und rätseln, ob der bereits früher wegen Tierquälerei und anderen Delikten verurteilte Hofherr K. wieder zurückkehrt. Denn die Polizei hat ihn am Montagnachmittag in Gewahrsam genommen und müsste ihn nach 24 Stunden wieder freilassen. So will es das Polizeigesetz im Kanton Thurgau.

K. wird Fall für die Kesb

Ulrich K. wird so schnell nicht wieder erscheinen auf seinem Hof. Denn der Amtsarzt, der ihn während des Polizeigewahrsams untersuchte, hat ihm eine fürsorgerische Unterbringung erteilt. Dies sagte der Sprecher der Kantonspolizei Thurgau Andy Theler auf Anfrage. K. sei in eine geeignete Einrichtung gebracht werden.