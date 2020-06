Swissport will die Hälfte seiner Stellen in Grossbritannien streichen

(dpa/gb.) Der Flughafendienstleister Swissport will wegen der Coronavirus-Pandemie rund die Hälfte seiner 8500 Stellen in Grossbritannien streichen. Das teilte das Unternehmen, das seinen Sitz in Opfikon im Kanton Zürich hat, am Mittwoch in London mit.

Swissport begründete den Schritt mit einem Umsatzeinbruch von 75 Prozent bis Mai. Das Unternehmen müsse sich «nun der unangenehmen Realität stellen, dass einfach nicht genügend Flugzeuge fliegen, um unseren Betrieb so aufrechtzuerhalten wie vorher», sagte Jason Holt, der Swissport-Chef für Grossbritannien und Irland, der Mitteilung zufolge.

Britische Gewerkschaften fordern Rettungspaket

Bei der Ankündigung handle es sich um «verheerende Neuigkeiten», teilten die britischen Gewerkschaften Unite und GMB mit. Sie forderten die Regierung in London auf, ein Rettungspaket für die britische Luftfahrtbranche zu schnüren. Swissport ist nach Gewerkschaftsangaben der grösste Anbieter von Bodenabfertigung in Grossbritannien.

«Die Erwägung von Swissport, Jobs in dieser Grössenordnung zu streichen, macht uns zutiefst besorgt über die Überlebensfähigkeit vieler regionaler Flughäfen und die Vorteile für regionale Anbindung, die sie bringen», sagte Nadine Houghton von GMB.

Umstrittene Quarantäne-Regel

Die britische Regierung ist seit Wochen schwer in der Kritik wegen der Einführung einer Quarantänepflicht für alle Reisenden nach Grossbritannien. Die Regelung gilt seit dem 8. Juni. Mehrere Fluggesellschaften haben dagegen Klage eingereicht. Am kommenden Montag sollen Erleichterungen vorgestellt werden.

Medienberichten zufolge könnten dann Reisende aus beliebten Urlaubszielen wie Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland durch sogenannte Luftbrücken von der Quarantänepflicht ausgenommen werden. Betreffen würde das wohl vor allem Rückkehrer aus Grossbritannien.