Swiss Covid-Taskforce fordert: Restaurants und Bars sollen schliessen

(mg) Fertig Bars, Restaurants, Sporthallen, Theater, Museen und Konzerte. Das fordert die Swiss Covid-Taskforce in ihrem neuesten Lagebericht. Das würde dabei helfen das am Donnerstag formulierte Ziel von einer Halbierung der Fallzahlen alle zwei Wochen zu erreichen. Dazu sei ein Reproduktionswert von unter 0,8 erforderlich, derzeit liege der bei geschätzten 0,91. Dies, so der Lagebericht, «würde die Zahl der neuen Fälle in 38 Tagen halbieren.»