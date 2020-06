Superspreader in Zürich entdeckt, illegaler Rave in Bern – was Sie über das Party-Wochenende wissen müssen

Am Samstag wurde bekannt, dass ein Partygänger am Wochenden zuvor in Zürich mindestens fünf Personen mit dem Coronavirus angesteckt hat. Während es am Samstagabend von Seiten des Kantons lobende Worte an die Adresse des Clubbetreibers gab, tönte es am Sonntag ganz anders.

Denn: Das Contact Tracing funktionierte offenbar gar nicht. Von den knapp 300 Gästen, die auf der Liste standen, gaben etwa ein Drittel eine offensichtlich falsche Email-Adresse an, teils mit vulgären Inhalten. Dazu kam, dass sich gar nicht alle Gäste auf der Liste eingetragen hatten. Mehrere Leute meldeten sich beim Kanton, dass sie ebenfalls im Flamingo-Club gefeiert hätten.

Der Zeitfaktor war ebenfalls nicht befriedigend: Es dauerte fast eine Woche, bis die bekannten Partygäste benachrichtigt wurden. Und selbst da soll es Lücken gegeben haben: Auch manche, die ihre korrekten Kontaktangaben hinterlassen hatten, sollen bis Sonntagabend nichts von einem der Contact-Tracer des Kantons gehört haben. So zum Beispiel der Zürcher Eventmanager Reto Hanselmann (38), wie der "Blick" schreibt.

«Natürlich war uns das Risiko einer Corona-Ansteckung bewusst. Weshalb wir auch alle unsere Kontaktdaten sorgfältig angegeben haben», sagt Hanselmann gegenüber der Zeitung. «Aber ich musste durch Freunde und die Medien erfahren, dass ich gefährdet bin», so der 38-Jährige weiter.

Mehrere hundert Lärmklagen wegen Technoparty

Ein anderer Event bereitete den Bernern Sorgen: Mehrere hundert mehrheitlich junge Leute feierten eine wilde, sehr laute Technoparty auf der Schützenmatte vor der Reitschule. In der Nacht auf Sonntag gingen bei der Kantonspolizei Bern deswegen mehr als hundert Lärmklagen ein.

Weil zu viele Leute anwesend waren, wollte die Polizei vorerst nicht eingreifen. Erst am frühen Morgen beschlagnahmte die Polizei die Musikanlage und brachte zwei Personen zwecks Abklärungen auf eine Polizeiwache. Sie sollen angezeigt werden.