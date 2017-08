Das Forstamt informierte am Dienstag im Forstrevier Seerücken über die Sturmschäden am Wald. Der Gewittersturm in der Nacht vom 1. auf den 2. August habe im Nordwesten des Kantons Thurgau erhebliche Schäden verursacht. Nun müssten noch grössere Schäden am Wald befürchtet werden, denn der Sturm sei zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen.

Wegen des heissen Juni waren die Bedingungen für die Entwicklung der Borkenkäfer ideal, heiss es weiter. Rund die Hälfte der betroffenen Bäume sind Fichten. Die beschädigten Fichten seien optimale Brutstätten für den Borkenkäfer. Das Sturmholz müsse jetzt schnell aufgerüstet und aus dem Wald gebracht werden.

Der Thurgauer Regierungsrat hat am Dienstag beschlossen, die Bekämpfung des Borkenkäfers finanziell zu unterstützen.