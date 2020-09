Streit am höchsten Gericht eskaliert: Bundesrichterin zeigt drei Kolleginnen und Kollegen an

Eine Delegation der Geschäftsprüfungskommissionen des Bundesparlaments hat diese Woche das Bundesstrafgericht in Bellinzona besucht. Die Parlamentarier wollten sich ein Bild machen, wie sich die Institution vom «Sittenzerfall», den die Zeitungen von CH Media 2019 publik gemacht hatten , erholt hat. Dabei erfuhren die Geschäftsprüfer, dass die Aufarbeitung nicht die Wogen geglättet hat, sondern zu einer weiteren Eskalation geführt hat. Es ist zu einem in der Bundesjustiz einmaligen Vorgang gekommen: Der gerichtsinterne Streit hat zu einer Strafanzeige geführt.

Bundesstrafrichterin Andrea Blum (SVP) hat die drei Mitglieder der Verwaltungskommission des Bundesgerichts wegen Verleumdung angezeigt. Es handelt sich um Bundesgerichtspräsident Ulrich Meyer (SP), der Ende Jahr in Pension geht, Vizepräsidentin Martha Niquille (CVP), die als neue Bundesgerichtspräsidentin vorgesehen ist, und Bundesrichter Yves Donzallaz (SVP), der in den Schlagzeilen steht, weil ihn die eigene Partei nicht mehr will.