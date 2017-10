Mehr Männer, tiefere Beiträge

Etwa 1000 verschiedene Beitragssätze gibt es gemäss dem Bundesamt für Sozialversicherungen. Die Spannweite liegt zwischen 0,1 und 3,63 Prozent des AHV-pflichtigen Lohns. Für den Urner CVP-Ständerat Isidor Baumann sind diese Unterschiede zu gross. Für ihn ist klar: «Die unterschiedlichen Beitragssätze haben mit den unterschiedlichen Strukturen der Ausgleichskassen zu tun», sagt Baumann. «Vor allem in Branchen mit niedrigen Löhnen und einem hohen Anteil an Frauen sind die Beiträge hoch.» In Ausgleichskassen, in denen vor allem gut verdienende Männer versichert seien, können wegen der hohen Beitragssummen und der relativ tiefen Lasten auch tiefere Beitragssätze festgelegt werden. Baumann fordert zusammen mit Politikern aus allen Parteien per Motion eine fairere Lastenverteilung.

Konkret soll der Bund die Kantone verpflichten, einen Lastenausgleich zwischen den Kassen einzuführen. Damit können die Unterschiede bei den Beitragssätzen teilweise kompensiert werden. Einen teilweisen oder vollständigen Lastenausgleich kennen heute 16 Kantone – darunter Solothurn und Basel-Landschaft –, nicht aber Aargau, Zürich und Basel-Stadt.