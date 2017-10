Keine Sterbehilfe auf SRF: Leutschenbach will keine Werbung von Exit auf seinen Sendern ausstrahlen. Die Freitodbegleitung sei "nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich stark umstritten", begründet das Schweizer Fernsehen gegenüber der "Sonntagszeitung". Ausserdem sei zu erwarten, "dass die Bewerbung der Freitodbegleitung in den Service-public-Programmen einen nicht unerheblichen Teil des Publikums in seinen Gefühlen verletzen würde".

Exit hat fünf Werbespots gedreht. Darin treten neben Komiker Peach Weber auch die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz oder Filmemacher Rolf Lyssy (Die Schweizermacher) auf. Exit-Vorstandsmitglied Jürg Wiler ist enttäuscht, dass sich das SRF weigert, die Spots zu senden. Er nennt den Entscheid "völlig unverständlich". Man habe eine grundsätzliche Diskussion über Selbstbestimmung anregen wollen. Das Sterben an sich habe man nicht bewerben wollen. Anders als das SRF ist er der Ansicht, die Freitodbegleitung sei in der Schweiz breit akzeptiert.