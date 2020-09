Start zur Aktionswoche: Klimaaktivisten besetzen den Bundesplatz in Bern

(sat) In aller Früh sind am Montag Hunderte Personen auf den Bundesplatz in Bern geströmt und haben diesen teilweise besetzt. Sogleich wurde mit dem Aufbau eines Zeltlagers begonnen, wie zuerst das Onlineportal Watson berichtete. Wie Bilder einer Webcam von der Kuppel des Bundeshauses zeigen, ist auch die Polizei vor Ort. Sie greift offenbar jedoch nicht ein.

Wie die Klimajugend in einer Mitteilung vom Montag schreibt, schlägt die Politik Warnungen zur Klimakrise seit Jahrzehnten in den Wind. Auch nach der Klimademonstration vor bald einem Jahr auf dem Bundesplatz in Bern – mit rund 100'000 Demonstrantinnen und Demonstranten eine der grössten der Schweizer Geschichte – sei nichts geschehen. «Ein adäquates Handeln vonseiten der institutionellen Politik, der Wirtschaftselite oder dem Finanzplatz blieb jedoch aus.» Die Politik finanziere stattdessen «weiterhin Projekte zur Förderung von fossilen Brennstoffen» und schenke den Flugkonzernen Milliarden von Franken.

Update folgt ...