Starker Regen übers Wochenende erwartet – Bund gibt Warnung heraus

Der Sommer nimmt ein abruptes Ende. Wie Meteonews in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt, muss von Freitag bis Sonntag in der Schweiz teilweise mit kräftigen und teilweise auch gewittrigen Niederschlägen gerechnet werden. Am meisten Niederschlag fällt dabei im Tessin, wo es bis Sonntagabend deutlich über 200 Liter Regen pro Quadratmeter geben dürfte.