Star-Virologe im Interview: «Entweder natürliche Durchseuchung oder Impfung»

Alexander Kekulé (lacht): Am sichersten wird sich der Hellseher sein. Nach aussen hin am sichersten auftreten wird der Sportfunktionär. Und nach aussen hin am unsichersten auftreten, aber die besten Daten haben wird der Virologe.

Professor Alexander Kekulé ist in Deutschland ein gefragter Mann. Der international bekannte Virologe überzeugt mit verständlichen Erklärungen und klaren Voten. Er scheut sich auch nicht davor, bisweilen auf Distanz zu Kollege Christian Drosten zu gehen. Kekulé gehörte im Frühjahr zu den Ersten, die eine Durchführung der Olympischen Sommerspiele in Tokio für unmöglich erklärten. Nun soll Olympia genau ein Jahr später an gleicher Stätte über die Bühne gehen. Wie schätzt Kekulé die Chancen ein, dass es dannzumal klappen wird?

Man wird auf keinen Fall vor April nächsten Jahres einen Impfstoff zur Verfügung haben. Verfügbar in dem Sinne, dass er in grossem Stil verimpft wird. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass es Juni bis September 2021 wird. Es kann aber auch noch ein ganzes Jahr länger dauern, wenn etwas auf dem Weg zum Impfstoff schief geht. Die Pläne sind also nicht zuverlässig. Das bedeutet, dass wir vorher improvisieren müssen.

Wie sehen denn die Szenarien für Olympische Spiele im Juli 2021 aus?

Ein Worst-Case-Szenario ist, dass die Pandemie ganz fürchterlich weiterläuft und wir bis in einem Jahr in einem viralen Sturm stehen wie derzeit der Süden der USA. Wenn der Infektionsdruck so hoch ist – und das können wir nicht ausschliessen – kann man die Spiele nicht durchführen. Ein zweites Szenario ist, dass man durch die Kontrollmassnahmen die Sache so gut im Griff hat, dass in vielen Teilen der Welt das Virus zwar noch vorhanden ist, Neuinfektionen aber relativ schnell detektiert werden und die Menschen in der Lage sind, mit dem Risiko umzugehen.

Und das dritte Szenario?

Dieses gefällt einem Epidemiologen nicht sonderlich. Durch natürliche Durchseuchung, also durch Erkrankungen, wird ein Grossteil der Menschheit immunisiert. In Südamerika, in Indien, in Afrika und in Teilen Asiens sehe ich eigentlich keinen Weg, die erste Infektionswelle deutlich abzuschwächen. Dort wird es eine relativ hohe Durchseuchung geben. Meine Hoffnung wäre, dass das Virus in diesen Ländern nicht so viele Todesopfer fordern wird wie in Industrieländern, weil die Bevölkerung einfach jünger ist. Es könnte also auch sein, dass wir bis Juli 2021 in Teilen der Welt eine relativ gute Immunitätslage haben werden.

Wie sehen konkrete Schutzmassnahmen für einen Megaanlass aus?

Das Szenario, in dem das Virus einigermassen kontrolliert werden kann, ist am wahrscheinlichsten. Damit haben wir die Option, die Olympischen Spiele mit solchen Massnahmen stattfinden zu lassen. Man wird auf jeden Fall das Social Distancing weiterführen müssen. Es wird Maskenpflicht geben und die Empfehlung, Abstand zu halten.