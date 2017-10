Die SRG muss mit gut 1,2 Milliarden Franken Gebührengeldern auskommen – und damit ein viersprachiges Programm produzieren. Zwar gebe es überall Optimierungsmöglichkeiten, sagt Schawinski. «Aber im kleinen TV-Markt Schweiz ist ein gutes Service-public-Angebot in allen Landesteilen allein mit Werbeeinnahmen nicht möglich. Nicht einmal allein in der Deutschschweiz durch einen Kanal, der Marktführer ist.»

Übermorgen Donnerstag tagt in Deutschland die Rundfunkkommission, der die Ministerpräsidenten und Regierungschefs der 16 Bundesländer angehören. Sie entscheidet über Geld und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und damit über dessen Zukunft. Vor kurzem präsentierten ARD und ZDF ihre während eines Jahres erarbeiteten Reformvorschläge. Allzu weit gehen diese nicht: Trotz Budgetkürzungen und Entlassungen dürfte der Rundfunkbeitrag ab 2021 von bisher 17.50 auf bis zu 21 Euro pro Monat und Haushalt steigen. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten wollen an ihren sage und schreibe 21 Fernseh- und 66 Radioprogrammen festhalten. Und die Politik dürfte diesen Kurs wohl unterstützen. «Das öffentlich-rechtliche System wird von den Bundesländern auch aus Eigennutz verteidigt», erklärt «Spiegel»-Autor Brauck. «Die dritten Programme der ARD bieten den Ministerpräsidenten eine Bühne, die diese sicherlich nicht einreissen werden – auch, weil sie die Arbeitsplätze in den Sendeanstalten ihrer Bundesländer keinesfalls gefährden wollen.»

Werden SRG-Kritiker bestraft?

Auch in der Schweiz wird der Vorwurf erhoben, die meisten Politiker schonten die SRG auch aus Eigennutz. So beschwerte sich CVP-Präsident Gerhard Pfister jüngst in der «Weltwoche», man gebe ihm seitens der SRG indirekt zu verstehen, er müsse mit Konsequenzen rechnen für seine kritische Haltung. Von SRG-Funktionären habe er zu hören bekommen: «Sie schaden Ihren Ambitionen nur, wenn Sie die SRG kritisieren.» Am Leutschenbach weist man diese Unterstellung zurück. Pfister will sich inzwischen nicht mehr zur Thematik äussern, um den Parteifrieden nicht zu gefährden. Seine CVP nämlich ist traditionell SRG-freundlich – und wird die Nein-Kampagne zur No-Billag-Initiative anführen.

Vorwurf der Linkslastigkeit

SVP, FDP und CVP-Chef Pfister halten die SRG für politisch viel zu links, während SP, Grüne und der Grossteil der CVP der Ansicht sind, das Fernsehen lasse sich seine Agenda zu oft von der SVP diktieren. Die «Tageswoche» zählte kürzlich nach: Von den 43 «Arena»-Sendungen seit Januar 2016 thematisierten deren sechs die Beziehungen der Schweiz zur EU, fünf den Islam, sieben unseren Umgang mit Ausländern und Flüchtlingen sowie vier den «Volkswillen» und dessen Umsetzung.

In Deutschland wie der Schweiz eilte die Wissenschaft den kritisierten Sendern in den letzten Wochen zu Hilfe: «Gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, müsste man ihn gerade jetzt erfinden», heisst es in einem offenen Brief an die Ministerpräsidenten, den knapp 50 deutsche Wissenschafter verfasst haben. Gar über 70 Schweizer Persönlichkeiten haben ein Thesenpapier der extra gegründeten Vereinigung «media forti» unterzeichnet mit der Kernaussage: «Die Schweiz braucht starke Medien. Wir fordern deshalb eine starke SRG, die einen Service-public-Auftrag erfüllt.»

Nicht unterzeichnet hat den Aufruf Russ-Mohl. In seinem vergangene Woche erschienenen neuen Buch «Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde» zeigt sich der 67-jährige Professor ausgesprochen kritisch gegenüber den öffentlichen Medienhäusern. Zwar gefährdeten diese nicht absichtlich die Zukunft der privaten Medien, sagt er: «Wenn aber nur oder nahezu ausschliesslich der Journalismus von SRG, ARD und ZDF vom Steuerzahler finanziert wird, sieht es für die privaten Wettbewerber zappenduster aus.» Wegen der hohen Rundfunkgebühren bleibe im Budget eines jeden nun mal nur noch wenig Geld für andere Medienanbieter übrig.