Spezieller Schulbeginn: Wo Schüler Masken brauchen – und warum sich der Schulleiterverband vor dem Herbst fürchtet

Freude und Neugier mischen sich mit Nervosität. Neue Gspänli, neue Lehrerinnen und Lehrer, ein neues Schulhaus. In einem Dutzend Kantone beginnt am Montag der Unterricht, Klassenzimmer und Pausenplätze füllen sich wieder mit Leben. Tausende Kinder gehen erstmals in die Schule, Tausende Jugendliche erstmals in die Oberstufe, ans Gymnasium, in die Berufsschule. Der erste Schultag, wir kennen es alle, ist speziell. Und dieses Jahr ist alles noch spezieller.

60 Masken und Desinfektionsmittel – liebevoll «Desifläschli» genannt – erhalten die Schüler im Berner Kirchenfeld-Gymnasium, dazu Anweisungen: Hände bitte häufig waschen, in Korridoren nur auf der rechten Seite gehen. Es ist ein Beispiel von vielen, wie die Pandemie den Schulstart prägt. Landauf, landab stellt sich die Frage: Wie können Schülerinnen und Schüler trotz Coronavirus möglichst normal unterrichtet werden? Und ganz konkret: Dürfen die Eltern der Erstklässler am ersten Tag in die Schule kommen? Müssen ältere Schüler nebst Büchern und Stiften Masken in den Schulsack packen?

Besonders viele Fragen stellen sich derzeit für die Sekundarstufe II, also etwa für Gymnasien und Berufsschulen. Anders als die Volksschule hatten sie vor den Sommerferien vielerorts noch auf Fern- oder Halklassenunterricht gesetzt. Nun kehren auch sie zum normalen Unterricht zurück. Und während Kinder das Virus kaum verbreiten, ist das bei jungen Erwachsenen anders. Für sie gilt auch in der Schule: 1,5 Meter Abstand halten. Über den Sommer wurde daher überflüssiges Mobiliar weggeräumt, Pulte wurden umgestellt. Zu reden gab und gibt aber vor allem eine Massnahme: die Maskenpflicht.