SP-Präsidium äussert sich erstmals zu Bundesrats-Erpressung: «Wir weigern uns, aus Berset einen Täter zu machen»

Aufsicht nimmt Bundesanwaltschaft unter die Lupe

Am Wochenende war bekannt geworden, dass Bundesrat Alain Berset vor einem Jahr Opfer eines Erpressungsversuchs geworden ist. Der SP-Bundesrat reichte gegen die Frau wegen «unwahrer und ehrverletzender Behauptungen» über sein Privatleben eine Strafanzeige ein.

Im vergangenen September ist die Frau von der Bundesanwaltschaft (BA) per Strafbefehl rechtskräftig verurteilt worden. Am Montag schaltete sich zudem die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft ein und will mit aufsichtsrechtlichen Abklärungen das Verhalten der BA in der fraglichen Angelegenheit klären. Der Ausgang dieser Abklärungen sei offen.