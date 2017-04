Einige Bauern konnten sich aber besser gegen den Frost wappnen. Vor allem in der Rhone-Ebene im Wallis konnten sie mit so genannter Überkronen-Beregnung einige Schäden am Kern- und Steinobst verhindern. Die Bäume werden mit Wasser besprengt, das im Frost gefriert und Blüten, Knospen und Jungfrüchte schützt. "Dafür muss man aber eingerichtet sein, und es muss genügend Wasser verfügbar sein."

Aber auch in der Nähe grosser Seen sind die Schäden weniger gross, da die Wasserflächen ausgleichend wirkten: Im Genferseegebiet der Waadt und in jenen Gebieten des Thurgau, die nahe am Bodensee lägen, seien die Schäden weniger gross, sagt Bregy.

Im empfindlichsten Stadium

Die Bedingungen - Wärme und Sonne - seien zunächst sensationell gewesen, berichtet Othmar Eicher, Fachspezialist Obstbau im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen AG. Aber gerade im empfindlichsten Stadium, während der Blüte und der Bildung der Jungfrüchte, habe der Frost nun Kirsch-, Zwetschgen-, Birnen und Apfelbäume erwischt.

Die empfindlichen Kirschen würden wegen ihres höheren Marktwerkts besser geschützt gegen die Witterung, etwa mit Regendächern, sagt Eicher. Wer solche Schutzdächer über seinen Bäumen installiert und darunter mit Kerzen habe heizen können, habe Schaden abwenden können.

So kämpfen Schweizer Bauern gegen die klirrend kalten Nächte: