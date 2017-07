Nachdem die Regierung schon im letzten Oktober bekannt gab, auf einen Gegenvorschlag verzichten zu wollen, schob sie gestern die Begründung dafür nach: Das Volksbegehren gefährde die Stabilität und Verlässlichkeit der Schweiz. Um seine Interessen zu schützen, habe das Land über 4000 völkerrechtliche Verträge abgeschlossen. Diese seien bei einer Annahme der Initiative infrage gestellt. Laut der SP-Magistratin sind Neuverhandlungen nur in Ausnahmefällen möglich. Bei den Verhandlungen über WTO-Handelsabkommen beispielsweise sässen 163 andere Staaten mit am Tisch. «Wer schon vor der Heirat von der Scheidung spricht, ist als Partner nicht attraktiv», sagte Sommaruga.

Als Kleinstaat sei die Schweiz aber in hohem Masse auf verbindliche Regeln angewiesen. «Wo sie fehlen, zählt das Recht des Stärkeren.» Zudem nehme die Initiative den Vertragsbruch offen in Kauf, indem Gerichte nur noch Völkerrecht beachten müssten, das vorgängig einem Referendum unterstellt war. Im Übrigen könnte die Schweiz bei einer Annahme die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht mehr anwenden. Sie würde langfristig aus dem Europarat ausgeschlossen – ein fatales Signal für Frieden, Demokratie und Sicherheit in Europa.

«Unklar und widersprüchlich»

Die Initiative habe den Anspruch, Klarheit im Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht zu schaffen. Das gelinge ihr nicht, sie sei «unklar» und «widersprüchlich». Vieles bliebe offen, so die Bundesrätin: «Wer entscheidet, wann ein Widerspruch zwischen der Verfassung und dem Völkerrecht vorliegt?» Auch was «nötigenfalls» bedeute, sei alles andere als klar: «Soll der Bundesrat einen Vertrag nach drei, fünf oder zehn Jahren erfolglosem Verhandeln kündigen?

«Auch bei der Masseneinwanderungsinitiative haben sich die Initianten um Klarheit gedrückt, um die Verantwortung nicht übernehmen zu müssen», meinte Sommaruga. Diese Verwedelungspolitik wollten sie nun als allgemeine Regel in der Bundesverfassung verankern.

Zusammenfassend stellt der Bundesrat in der Botschaft fest, er könne die Initiative weder im Ansatz noch in ihren Lösungsvorschlägen unterstützen. Er beantragt dem Parlament deshalb, sie ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung zu empfehlen. Das Volksbegehren kommt voraussichtlich in der Wintersession ins Parlament und im kommenden Jahr an die Urne.

Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse begrüsst die «klare Haltung» des Bundesrats: Eine Annahme der «unnötigen Initiative würde zu grosser Rechtsunsicherheit führen, bestehende Wirtschaftsverträge direkt angreifen und die Schweiz international ins Abseits stellen», heisst es in einer Mitteilung. Auch der Verein Schutzfaktor M zeigt sich zufrieden: Die Botschaft der Regierung zeige deutlich, «dass die Initiative vor allem Fragen aufwirft und Unklarheiten erzeugt».

Erbost äussert sich dagegen die SVP: Der Entscheid untergrabe die rechtliche Selbstbestimmung der Schweiz und schalte die Mitbestimmung der Bevölkerung aus, schreibt sie in einem Mediencommuniqué. Die Initiative bringe Klärung, indem sie die bewährte Ordnung wiederherstelle und damit für die notwendige Rechtssicherheit sorge.