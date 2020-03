So wählen Schweizer Amis am «Super Tuesday»: Ein Augenschein in einem Genfer Wahllokal

Jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt. In 14 der 50 US-Staaten gaben Bürger am Dienstag ihre Stimme bei den Vorwahlen ab. Rund ein Drittel der Delegiertenstimmen stehen auf dem Spiel. Deshalb der Name: «Super Tuesday». Auch im bevölkerungsreichsten Staat Kalifornien ist es der Tag der Entscheidung. Während die Nomination von Donald Trump bei den Republikanern gemachte Sache ist, entwickelt sich bei den Demokraten zunehmend ein Zweikampf zwischen dem linken Bernie Sanders und dem moderaten Joe Biden. Zwar liegt der US-Senator Sanders in den nationalen Umfragen nach wie vor vorn. Doch Biden konnte sich kurz vor dem «Super Tuesday» die wichtige Unterstützung von drei namhaften Kandidaten sichern: Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, die nur wenige Tage vor dem grossen Wahl-Event den Bettel hinwarfen, sowie des ehemaligen Kongressabgeordneten Beto O’Rourke. Alle drei dürften mit einer Spitzenposition in Bidens allfälligem Kabinett liebäugeln.

T-Shirts, Taschen und Sprüche zum Anstecken Gewählt wurde am Dienstag auch in der Schweiz. Die Vereinigung «Democrats Abroad Switzerland» lud am Abend in Genf und Zürich zur persönlichen Stimmabgabe. Einige Amerikanerinnen und Amerikaner erzählen im Video, wen sie gewählt haben und wieso sie glauben, dass ein Demokrat eine Chance hat: Im Ausland leben rund 9 Millionen Amerikaner, rund 20'000 davon in der Schweiz. Am Samstag sind weitere Wahl-Anlässe geplant. In Genf fand die Stimmabgabe im Untergeschoss einer Kirche im Stadtzentrum statt. Zahlreiche Volontäre halfen den Wählern bei der Registrierung und der Stimmabgabe. Zu kaufen gab es Merchandising-Artikel wie T-Shirts, Taschen und Broschen mit Wahl-Sprüchen wie «Love trumps hate», «Proud Voter» oder «Go green, vote blue».

Die 39-jährige Sarah, die seit drei Jahren in Genf lebt und für eine der vielen internationalen Organisation in der Stadt arbeitet, wirft ihre Stimme für Bernie Sanders in die Urne, wie sie im Gespräch verrät. «Ich habe ihn schon vor vier Jahren gewählt in den Vorwahlen, als später Hillary Clinton gewann.» Sie möge ihn und sie denke, dass er eine gute Chance habe. Für Nicole ist klar: «Es ist höchste Zeit für eine Frau im Weissen Haus!» Die 42-jährige Nicole ist mit ihren beiden 9- und 12-jährigen Söhnen gekommen. Die Schriftstellerin lebt seit 16 Jahren in der Romandie. «Zu Zeiten Obamas war ich sehr engagiert in der Demokratischen Partei.» Heute hätte sie hingegen nur per Zufall mitbekommen, dass «Super Tuesday» sei. «Ich wähle aber immer, und ich wollte meinen Söhnen diesen demokratischen Prozess vor Ort zeigen.» Nicoles Stimme geht an die US-Senatorin Elizabeth Warren. Wäre Pete Buttigieg noch im Rennen, hätte sie für ihn gestimmt. Dass Warren derzeit keine allzu grossen Chancen eingeräumt werden habe sie mitbekommen. «Dann ist meine Stimme halt eine symbolische Stimme.» Aber sie wolle ihrer Überzeugung folgen. Und ausser Warren stünden nun mal nur noch alte weisse Männer zur Auswahl, deren goldenen Jahre schon eine Weile her seien. «Es ist höchste Zeit für eine Frau im Weissen Haus!». Der 45-jährige Charles, Manager bei einer internationalen Organisation hingegen wählt einen der alten, weissen Männer: Joe Biden. «Er hat die besten Chancen gegen Trump zu gewinnen, und darum geht es in diesen Wahlen.»