So viel Glückseligkeit gab es in der Schweiz seit März 2020 nicht mehr zu sehen: Dem Schnee sei dank

Frühlingserwachen, Hitzesommer, ja ewiger Sommer 2020, goldener Herbst: Alles schön und gut. Doch nichts macht die Schweiz mehr träumen als eine dicke Schneedecke, die sich von den mächtigen Alpen herunterwälzt zu den Menschenmassen im Mittelland.

Bei keiner anderen Märchenszene kriegen Schweizer Kinder glänzendere Augen, als wenn Goldmarie die Decken von Frau Holle so freudig ausschüttet, dass es oben auf der Welt, die so gross wie die Schweiz ist, heftig schneit. Wer uns Schweizern solcherlei zuliebe tut, den würden auch wir mit einem schönen Anteil aus den Nationalbank-Goldreserven beschenken. Frau Holle muss eine Schweizerin sein.

Die Schneedecke verhält sich wie eine Romanheldin

Da fällt ein Ast herunter, dort kracht eine Tanne auf ein Haus, im Wald besteht Lebensgefahr, die Zürcher Trams stehen still, in den Alpen donnern die Lawinen herunter … Nun ja: Die Schneedecke verhält sich gleich wie eine Romanheldin, unter den stillen Flächen ihres Wesens tosen Stürme der Leidenschaft. Aber diese Schneedecke verzaubert nun mal die Augen und die Sinne von uns Mittelland-Menschen, macht uns elegisch sanft und kinderfroh.

Kaum das Büro verlassen, wurden die Aarauer und Aarauerinnen am Donnerstagabend zu Schnee-Rodins, schmückten ihre Altstadt mit einem Dutzend Schneemännern. So viel Glückseligkeit gab es auf den Strassen seit März 2020 nicht mehr zu sehen. Zu Hause drückten wir vergnügt stundenlang die Nase ans Fenster, schauten dem Tanz der Schneeflocken zu, merkten, wie nicht nur ein See still und starr, sondern auch eine ganze Stadt ihren Seelenfrieden finden kann.

Solcherart Freuden mussten geteilt werden. Das erste Schneefoto verschickte ich am Donnerstag um 14.47 Uhr: Die Schaffhauserstrasse in Zürich war schon dick eingeschneit, durch Pflotsch und Wasser schaffte man es aufs rettende Trottoir. Um 16.25 Uhr gab es bereits ein Update der Quartierstrasse, so verträumt schön, dass man unser Bild in Washington sogleich mit einem Herzen belohnte. Rasch wurde die Schneedecke dichter, die Herzen feurigdunkler und die Worte wärmer – noch zwar mit leiser Ironie.

Auf Twitter erreichte man mit einem Schneebild mehr Aufmerksamkeit als mit den schärfsten, an Blaise Pascal geschulten Aphorismen, auf Facebook überbot sich die Gemeinde mit Bildern und «Jöh»- und «Ach»-Kommentaren.

«Unter allem Schnee ist Ruh» wurde ein Autobild kommentiert

In meinem Social-Media-Kanal wechselte man nun von Herzen in Worte: «Frieden auf Erde» wurde das Gartenbild kommentiert, «Unter allem Schnee ist Ruh» die unter dem Schnee eingeschlafenen Autos. Das Draussen, obwohl durch dicke Wände von ihm getrennt, war Kopf geworden. Was hätte Marcel Prousts Held Swann gejubelt und stolz verkündet: «Schöne Schauspiele waren für mich nur die, von denen ich wusste, dass sie nicht künstlich zu meinem Vergnügen gestellt, sondern notwendig und unabänderlich waren.»