Silence, s'il vous plaît! Genfer sagen lauten Autos den Kampf an – drohen nun bald nationale Lärm-Bussen?

Und plötzlich war es ruhig. In wohl keiner anderen Schweizer Stadt war die Verminderung des Strassenverkehrs während der Corona-Krise derart ausgeprägt wie in Genf. Denn hier ist das Verkehrsnetz seit Jahren chronisch überlastet. Die Stadt, die in den 30er-Jahren das dichteste Tram-Netz der Welt aufwies, setzte nach dem Zweiten Weltkrieg voll auf den mondänen Autoverkehr, riss die Tramschienen aus dem Boden – und büsst dafür bis heute. Denn der Ballungsraum Gross-Genf, der bis in die Waadt und nach Frankreich reicht, ist in der Vergangenheit massiv gewachsen, und mit ihm auch die Zahl der Fahrzeuge. Mit den vielen Autos und Töffs kam auch der Lärm. Kein Wunder, sehnen sich nun so manche Einwohner nach den ruhigeren Corona-Zeiten. Nun wagt die Stadt zusammen mit dem Touring Club Schweiz einen neuen Test, um die Geräuschpegel in der Innenstadt zu reduzieren. An der Avenue Wendt im dichten Stadtviertel Servette, nördlich des Bahnhofs Cornavin, steht seit Dienstag für die nächsten zwei Wochen eine elektronische Lärmanzeige. Mit Hilfe eines akustischen Radars wird der Lärm der vorbeifahrenden Suzukis, Toyotas und Ferraris gemessen. Ist der Lärmpegel in Ordnung, erscheint ein grünes «Merci», ansonsten ein rotes «Bruit» (Lärm). Die Strasse, umringt von Wohnhäusern mit bis zu zehn Stockwerken ist derart stark befahren, dass die Journalisten bei der Präsentation der Innovation Mühe haben, die Antworten der Behördenvertreter zu verstehen. Ähnliche Systeme sind bereits schweizweit im Einsatz, die anhand von lächelnden oder traurigen Smileys zeigen, ob die Geschwindigkeitsgrenze befolgt wird oder nicht.

Tessin, Wallis und St. Gallen zeigen Interesse Genf bezeichnet sich als Pionierin was die neuen Lärmtests anbelangt. Das stimmt allerdings nicht ganz. Denn vergangenen Herbst fand während drei Wochen ein ähnlicher Test im solothurnischen Metzerlen-Mariastein statt. Der Unterschied: Im Gegensatz zu Genf wurde hier das «Smiley»-System in einer ländlichen Region eingesetzt. Generell herrschen hier idyllisch-ruhige Verhältnisse. Doch beim Dorfausgang in Richtung Challpass heulen regelmässig die Motoren der Autos und Töffs auf.