Sieben bemerkenswerte Aussagen von NBA-Star Sefolosha, dem Polizisten das Bein brachen

(watson.ch/ram) Der Waadtländer Thabo Sefolosha war der erste Schweizer Basketballer, der es in die NBA schaffte. Der 36-jährige Defensivspezialist der Houston Rockets spricht in Interviews mit der NZZ und dem «Blick» über die Proteste in den USA nach der Tötung des Schwarzen George Floyd durch einen Polizisten. Sefolosha war vor fünf Jahren selber Opfer von Polizeigewalt geworden: Ihm brachen Beamte bei einer Kontrolle den Unterschenkel. Der Grund für die Kontrolle war wohl einzig Sefoloshas Hautfarbe. Er verklagte die Stadt New York und erhielt vier Millionen Dollar Schadenersatz, die er grösstenteils spendete.

Er wisse mit seiner Vorgeschichte in New York ganz genau, wie schnell man in so eine Situation geraten könne. Ihm sei nach Gesprächen mit anderen Opfern von Polizeibrutalität bewusst, dass er in jener Nacht einen Schutzengel gehabt habe. Sefolosha stellt sich die gleichen Fragen wie die meisten Leute, wie alle, die nun auf die Strasse gehen, um gegen Rassismus und Polizeiwillkür zu protestieren.