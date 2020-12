Sie geisseln die Radio- und TV-Gebühren als diskriminierend: Jetzt wehren sich die Singles

Für Singles ist die «Tagesschau» oder der «Tatort» teurer. Sie zahlen genau gleich viel für das Radio- und Fernsehvergnügen wie zum Beispiel ein Paar, das zusammenwohnt – weil die Abgabe als Haushaltsgebühr konzipiert ist. Im nächsten Jahr beträgt sie 335 Franken. Wie viele Personen in einem Haushalt leben, wird nicht berücksichtigt.

16 Prozent der Menschen wohnen hierzulande alleine. Sie machen einen Drittel aller Haushalte aus – und müssen damit die SRG und die anderen Gebührengelder empfangenden Radio- und TV-Stationen überproportional stark finanzieren. Der Verein Pro Single Schweiz findet das ungerecht. «Die Ausgestaltung der Gebühren ist für alleinlebende Personen diskriminierend, weil sie die gleichen Abgaben zu entrichten haben wie Paar- oder Mehrpersonenhaushalte, die mehrfach von den gleichen Leistungen profitieren können», sagt Pro-Single-Präsidentin Sylvia Locher.

Sie wittert eine Verletzung des Diskriminierungsverbots in der Bundesverfassung. Im aktuellen Bulletin von Pro Single fordert sie deshalb, dass der Bund die Gebührenordnung anpasst. Oder anders formuliert: Singles sollen fürs Radiohören und Fernsehschauen künftig verhältnismässig weniger bezahlen als Haushalte mit mehreren erwachsenen Personen.

Unterstützung erhält Locher von Urs Saxer. «Die Singles sind eine sehr gewichtige Minderheit, haben aber kaum eine Lobby», sagt der Professor für Medienrecht an der Universität Zürich. Dies könne in bestimmten Bereichen zu Benachteiligungen führen. Ein Beispiel sei die Haushaltsabgabe. In juristischen Abklärungen im Auftrag von Pro Single kommt Saxer zum Schluss: