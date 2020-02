Sehr milde Temperaturen und Sonne in weiten Teilen der Schweiz

Das war der dritthöchste dort je gemessene Februarwert. Ähnlich verblüffend war der Wert der Walliser Station Montagnier-Bagnes auf gut 800 Metern über Meer. Dort zeigte das Thermometer am Sonntagmittag 18,2 Grad an.

Auch im Tessin gab es am Sonntag hohe Temperaturen. Dank Westföhneffekten wurden in Piotta 17,2 Grad gemessen. Auf der fast 1700 Meter hoch gelegenen Cimetta zeigte das Thermometer einen Wert von 15,5 Grad. Das war die zweithöchste dort im Februar je gemessene Temperatur. Noch wärmer war es nur am 26. Februar 2019 mit 15,9 Grad. Über der Ostschweiz lagen dagegen oft dicke Wolken, und entsprechend waren die Temperaturen mit 16 Grad etwas tiefer.

Die Schweiz befand sich am Sonntag in einer kräftigen Westströmung, die sehr milde Atlantikluft zu den Alpen führte, wie SRF Meteo in der Mitteilung weiter schreibt. Auf dem Säntis wurden am Sonntagmorgen 126 Stundenkilometer gemessen. Im Mittelland lagen die Böenspitzen am Sonntagnachmittag meist im Bereich zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunden.

Zu Wochenbeginn geht es laut den Meteorologen frühlingshaft weiter. Am Montagmorgen gibt es im Osten noch lokal Niederschlag, dann setzt sich die Sonne überall wieder durch. Es wird voraussichtlich noch etwas milder. Im Norden werden verbreitet 17, im Süden stellenweise 20 Grad erwartet.

Am Dienstag schlägt das Wetter um. Am Nachmittag kommt eine Kaltfront und am Mittwoch werden kräftige Schneeschauer bis ins Flachland und dazu Wintergewitter erwartet.