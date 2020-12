(agl) Bald kann in der Schweiz mit den ersten Corona-Impfungen begonnen werden. Die Arzneimittelbehörde Swissmedic hat dem Impfstoff Comirnaty® die Zulassung erteilt, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst. «Die bis jetzt vorliegenden Daten zeigten in allen untersuchten Altersgruppen eine vergleichbare, hohe Wirksamkeit und erfüllten die Anforderungen an die Sicherheit», schreibt Swissmedic weiter.

