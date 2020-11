Schüsse stehen in Zusammenhang zu Gewaltdelikt in Lengnau BE – ein weiterer Verdächtiger wurde festgenommen

In der Stadt Biel ist es am Donnerstagabend im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Dienstwaffen-Einsatz gekommen. Dieser steht im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt in Lengnau (BE), wo ein Mann tot in einer Wohnung aufgefunden wurde. Am Freitag wurde dann ein weiterer Verdächtiger gefasst.